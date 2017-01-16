Камран Алиев: Возбуждено уголовное дело в связи с 5 филиалами Межбанка

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи с 5 филиалами Международного банка.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Камран Алиев.

Зампрокурора отметил, что это Газахский, Шекинский и другие филиалы.

По словам К.Алиева, в прошлом году завершено следствие по 2 уголовным делам за нарушение правил обмена валюты на "черном рынке", дела направлены в соответствующие суды.