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    Камран Алиев: Возбуждено уголовное дело в связи с 5 филиалами Межбанка

    В прошлом году завершено следствие по 2 уголовным делам за нарушение правил обмена валюты на черном рынке

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/  Возбуждено уголовное дело в связи с 5 филиалами Международного банка.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Камран Алиев.

    Зампрокурора отметил, что это Газахский, Шекинский и другие филиалы. 

    По словам К.Алиева, в прошлом году завершено следствие по 2 уголовным делам за нарушение правил обмена валюты на "черном рынке", дела направлены в соответствующие суды. 

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