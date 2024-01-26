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Генпрокурор: Приговор в отношении сепаратистов будет вынесен в судах Азербайджана

Генпрокурор: Приговор в отношении сепаратистов будет вынесен в судах Азербайджана Приговор в отношении карабахских сепаратистов будет вынесен в азербайджанских судах.
Происшествия
26 января 2024 г. 10:43
Генпрокурор: Приговор в отношении сепаратистов будет вынесен в судах Азербайджана

Приговор в отношении карабахских сепаратистов будет вынесен в судах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии.

"Сепаратисты, совершавшие на протяжении многих лет преступления в отношении Азербайджана и азербайджанского народа против мира и человечности, а также другие тяжкие и особо тяжкие преступления, были задержаны в рамках антитеррористических мер локального характера и в последующий период. Приговор в отношении сепаратистов будет вынесен в азербайджанских судах", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Separatçıların Azərbaycan məhkəmələrində mühakimə edilməsi təmin olunacaq"

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