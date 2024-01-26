Генпрокурор: Приговор в отношении сепаратистов будет вынесен в судах Азербайджана

Приговор в отношении карабахских сепаратистов будет вынесен в азербайджанских судах.

Приговор в отношении карабахских сепаратистов будет вынесен в судах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии.

"Сепаратисты, совершавшие на протяжении многих лет преступления в отношении Азербайджана и азербайджанского народа против мира и человечности, а также другие тяжкие и особо тяжкие преступления, были задержаны в рамках антитеррористических мер локального характера и в последующий период. Приговор в отношении сепаратистов будет вынесен в азербайджанских судах", - сказал он.