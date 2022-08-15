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Покрытие на Бакинском бульваре пришло в негодность

Покрытие на Бакинском бульваре пришло в негодность На некоторых участках на территории Приморского национального парка каменные плитки пришли в негодность.
Происшествия
15 августа 2022 г. 17:06
Покрытие на Бакинском бульваре пришло в негодность

На некоторых участках территории Приморского национального парка каменные плитки пришли в негодность.

Как сообщает Report, это вызывает трудности для граждан, прогуливающихся по бульвару.

Советник председателя совета директоров Управления Приморского бульвара Кёнуль Имамвердиева сказала Report, что каменное покрытие на бульваре обновляется, здесь регулярно проводятся ремонтно-строительные и реставрационные работы.

"Разбитые каменные плитки ремонтируются, эта работа проводится регулярно. Руководство бульвара держит этот вопрос на контроле",- сказала она

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı bulvarında daş üzlüklər yararsız vəziyyətə düşüb

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