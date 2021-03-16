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Кальянную в Баку замаскировали под чайхану

Кальянную в Баку замаскировали под чайхану В стране введено ограничение на использование кальянов в объектах общепита
Происшествия
16 марта 2021 г. 11:51
Кальянную в Баку замаскировали под чайхану
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В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку по улице Т.Мамедова была обнаружена кальянная, замаскированная под чайхану (чайную), где не соблюдались правила особого карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудниками Сабаильского районного управления полиции и 41-го отделения полиции были приняты предусмотренные законом соответствующие меры в отношении владельца, обслуживающего персонала и клиентов объекта, грубо нарушающего правила санитарно-гигиенического и карантинного режима.

С гражданами проведены профилактические беседы, доведена до внимания важность соблюдения особого карантинного режима.

В общей сложности в отношении 7 человек были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Напомним, в стране введено ограничение на использование кальянов в объектах общественного питания в период особого карантина.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda çay evi adı altında fəaliyyət göstərən qəlyanxana aşkarlanıb

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