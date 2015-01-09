Каково состояние дорог на территории Азербайджана?

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "На данный момент все дороги в стране открыты". Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) министерства внутренних дел, полковник полиции Камран Алиев.

Он отметил, что сейчас в направлении Баку-Шамахы движение транспорта не остановлено: "Дорога Муганлы-Исмаиллы чистая. Но из-за ветра снег собирается на полосах движения. В целом, нет никаких проблем в движении транспорта. Интенсивность движения низкая".

К.Алиев добавил, что участки дороги Баку-Губа до поселка Джейранбатан посыпаны солью и песком. Движение здесь нормальное. На полосах движения дороги, идущей из Сиязани, Дявячи и Губы до Гусара, наблюдается гололедица: "Но и здесь в движении транспорта нет никаких проблем", - сказал он.

По словам начальника отдела, на участке дороги Алят-Астара нет снега, дороги чистые. Дороги на территории Джалилабада, Масаллов, Ленкорани и Астары также открыты. На территории районов Закатала, Балакян, Шеки из-за большей интенсивности снега, работы по очищению дорог до сих пор продолжаются.