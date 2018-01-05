Как произошли массовая драка и убийство в Геранбое? - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Геранбойская районная прокуратура и районное отделение полиции распространили официальную информацию о произошедшем инциденте в маркете на территории района.

Как отмечается в поступившей в Report совместной информации, 4 января в 21 часов жители Геранбойского района Раван Исмаилов и другие, нарушив общественный порядок, поспорили на территории города Делимамедли с Эльханом Гасановым, Фахраддином Мамедовым, Анаром Хатамовым, Ниджатом Алиевым и Зульфугаром Джаббаровым и нанесли им ножевые ранения. От полученных ран Зульфугар Джаббаров скончался в больнице.

На основе поступившей информации сотрудники районной прокуратуры и районного отделения полиции в присутствии судмедэкспертов осмотрели место происшествия и тело, взяли вещественные доказательства и провели другие необходимые процедуры.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.1, 120.2.2 и 29, 120.2.7 УК, назначены соответствующие экспертизы.

В результате совместных оперативно-следственных мероприятий сотрудников прокуратуры и полиции, подозреваемый Р.Исмаилов 1995 г.р. был задержан и привлечен к следствию.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по задержанию и привлечению к ответственности других участников преступления продолжаются.