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Кадры задержания директора Масаллинской центральной районной больницы

Кадры задержания директора Масаллинской центральной районной больницы Распространились видеокадры задержания директора Масаллинской центральной районной больницы Назарова Джалила Орудж оглу.
Происшествия
25 января 2021 г. 15:44
Кадры задержания директора Масаллинской центральной районной больницы

Распространились видеокадры задержания директора Масаллинской центральной районной больницы Назарова Джалила Орудж оглу.

Report представляет эти кадры.

Напомним, что Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании поступивших обращений граждан о том, что Назаров Джалил Орудж оглу, долгое время занимавший должность директора Масаллинской центральной районной больницы, брал взятки для установления степени инвалидности, были проведены срочные оперативно-розыскные мероприятия. В результате Джалил Назаров был привлечен в качестве обвиняемого по возбужденному уголовному делу, в отношении него на основании решения суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Xəstəxana direktorunun tutulmasının əməliyyat görüntüləri yayıldı - VİDEO

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