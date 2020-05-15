Кадровое назначение в Главном управлении охраны МВД

Начальник Главного управления охраны Министерства внутренних дел, генерал-майор полиции Яшар Алиев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ, согласно которому Я.Алиев отправлен на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Другим приказом министра, замначальника Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Нуруллах Мамедханлы назначен начальником Главного управления охраны Министерства внутренних дел.