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Кадровое назначение в Главном управлении охраны МВД

Кадровое назначение в Главном управлении охраны МВД

Начальник Главного управления охраны Министерства внутренних дел, генерал-майор полиции Яшар Алиев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ, согласно которому Я.Алиев отправлен на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. 

Другим приказом министра, замначальника Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Нуруллах Мамедханлы назначен начальником Главного управления охраны Министерства внутренних дел. 

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