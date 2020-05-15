Кадровое назначение в Главном управлении охраны МВД

Кадровое назначение в Главном управлении охраны МВД

15 мая, 2020 20:15

https://report.az/storage/news/b2f375a74dd540cdcc8424d00dba4937/def9c26b-c9b8-461c-8292-da01a9eac9e5_292.jpg Начальник Главного управления охраны Министерства внутренних дел, генерал-майор полиции Яшар Алиев освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ, согласно которому Я.Алиев отправлен на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Другим приказом министра, замначальника Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Нуруллах Мамедханлы назначен начальником Главного управления охраны Министерства внутренних дел.

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