Кадры задержания закидавшего полицейских мусором - ВИДЕО

Вчера, 7 июня, при задержании нарушителя сотрудниками полиции, осуществляющими контроль за соблюдением ужесточенного особого карантинного режима, во дворе одного из жилых зданий на территории Ясамальского района, группа жителей закидала с балконов и окон стражей правопорядка различными предметами и высказывала в их адрес оскорбительные фразы.

Как передает Report, на распространенных в соцсетях видео, видно, как силы спецназначения отряда быстрого реагирования проникли в дом подозреваемого и подняли его с постели.

Представляем эти кадры.

Отметим, что в результате расследования были установлены 11 человек, которые забросали стражей правопорядка различными предметами, они были задержаны и доставлены в органы полиции для проведения соответствующего разбирательства.