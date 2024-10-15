КА обратится в суд в связи с прекращением деятельности двоих адвокатов

Состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов (КА) Азербайджана.
Как сообщили Report в КА, председатель Анар Багиров проинформировал о текущей деятельности Президиума.
На заседании состоялось приведение к присяге кандидата в юристы, успешно сдавшего квалификационный экзамен и прошедшего обязательное обучение.
Далее были рассмотрены обращения по ряду юридических вопросов и приняты соответствующие решения, обсуждены важные вопросы, связанные с деятельностью Коллегии.
Было принято решение о снижении платы за участие в квалификационном экзамене, связанном с приемом помощников адвоката в адвокатуру.
В ходе заседания Президиум вынес предупреждение 3 адвокатам за дисциплинарные нарушения, 3 адвокатам был объявлен выговор, 1 адвокат был отстранен от работы на 3 месяца, также было принято решение об обращении в суд для прекращения деятельности двоих адвокатов и их исключения из состава КА.