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КА обратится в суд в связи с прекращением деятельности двоих адвокатов

КА обратится в суд в связи с прекращением деятельности двоих адвокатов Состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов (КА) Азербайджана.
Происшествия
15 октября 2024 г. 10:29
КА обратится в суд в связи с прекращением деятельности двоих адвокатов

Состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов (КА) Азербайджана.

Как сообщили Report в КА, председатель Анар Багиров проинформировал о текущей деятельности Президиума.

На заседании состоялось приведение к присяге кандидата в юристы, успешно сдавшего квалификационный экзамен и прошедшего обязательное обучение.

Далее были рассмотрены обращения по ряду юридических вопросов и приняты соответствующие решения, обсуждены важные вопросы, связанные с деятельностью Коллегии.

Было принято решение о снижении платы за участие в квалификационном экзамене, связанном с приемом помощников адвоката в адвокатуру.

В ходе заседания Президиум вынес предупреждение 3 адвокатам за дисциплинарные нарушения, 3 адвокатам был объявлен выговор, 1 адвокат был отстранен от работы на 3 месяца, также было принято решение об обращении в суд для прекращения деятельности двоих адвокатов и их исключения из состава КА.

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Версия на азербайджанском языке İki vəkilin fəaliyyətinin xitamı üçün məhkəməyə müraciət ediləcək

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