К защите экс-председателя правления AtraBank примкнул новый адвокат

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу председателя правления AtraBank Элмихана Набиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи было объявлено, что к защите обвиняемого примкнул новый адвокат.

Адвокат попросил у суда время для ознакомления с уголовным делом.

Очередное заседание суда назначено на 25 апреля.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана провели следствие в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ликвидируемого ОАО AtraBank Набиева Элмихана Наби оглы.

Во время следствия возникли подозрения, что будучи председателем правления ОАО AtraBank, Э.Набиев в нарушение банковского законодательства с целью предотвращения ликвидации банка и создания видимости требуемого Центральным банком совокупного капитала, организовал формальные, не имеющие никакой деятельности частные предприятия, которым выдал 8 млн 405 тыс. манатов незаконных кредитов. Также было выявлено, что он оформил на имена различных физических лиц кредиты на сумму 809 тысяч манатов, которые затем присвоил.

Э.Набиеву, подозреваемому в присвоении чужого имущества в крупном размере, инкриминируются статьи 179.3.2 (Присвоение в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям на рассмотрение.

После уголовное дело было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.