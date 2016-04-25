​К уголовному делу, возбужденному в отношении заместителя Талеха Багирова, добавили еще 11 статей

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ К уголовному делу, возбужденному в отношении зампреда организации под названием "Движение мусульманского единства" Эльчина Гасымова, добавили еще 11 статей. До сих пор он обвинялся по двум статьям.

Об этом Report сообщил адвокат Э.Гасымова Эльнур Набиев.

По словам адвоката, Э.Гасымов обвиняется по ст. 214.2.1, 214.2.3, 214-2, 220.2, 228.3, 228.4, 278, 233, 279.1, 281.2 и 283.2.3 УК.

Отметим, что председателем организации "Движение мусульманского единства" является Талех Багиров. Он был арестован вместе со своими сторонниками во время операции, проведенной 26 ноября прошлого года в поселке Нардаран.