К тушению пожаров в Загатале привлечены три вертолета

К тушению пожаров в Загатале привлечены три вертолета.

К тушению пожаров в Загатале привлечены три вертолета.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что продолжаются мероприятия по борьбе с пожарами, произошедшими в районе села Верхняя Тала, села Тикянлы Габалинского района и села Башдашагыл Огузского района. В операции по тушению пожаров принимают участие в общей сложности сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС, войска гражданской обороны, соответствующие сила Северо-Западного регионального центра и три вертолета авиационного отряда, а также сотрудники лесохозяйственного центра Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Все указанные пожары произошли в горно-лесных районах со сложным рельефом.