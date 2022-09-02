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К тушению пожаров в Загатале привлечены три вертолета

К тушению пожаров в Загатале привлечены три вертолета К тушению пожаров в Загатале привлечены три вертолета.
Происшествия
2 сентября 2022 г. 16:29
К тушению пожаров в Загатале привлечены три вертолета

К тушению пожаров в Загатале привлечены три вертолета.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что продолжаются мероприятия по борьбе с пожарами, произошедшими в районе села Верхняя Тала, села Тикянлы Габалинского района и села Башдашагыл Огузского района. В операции по тушению пожаров принимают участие в общей сложности сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС, войска гражданской обороны, соответствующие сила Северо-Западного регионального центра и три вертолета авиационного отряда, а также сотрудники лесохозяйственного центра Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Все указанные пожары произошли в горно-лесных районах со сложным рельефом.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Zaqatala, Qəbələ və Oğuzda baş vermiş yanğınlar davam edir"

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