К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты.
Об этом
Было отмечено, что в ведомство поступила информация о пожаре в горной местности вблизи села Халфалар Шабранского района и сел Абрых, Тиканлы Габалинского района.
По вызову были немедленно задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Сложность рельефа и ветреная погода затрудняют тушение пожаров.
В целях ускорения работ по тушению пожаров и предотвращения распространения его на большую территорию в оба района направлены дополнительные силы МЧС, в том числе два вертолета авиаотряда. В тушении пожаров также принимают участие сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.
В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.