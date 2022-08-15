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К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты

К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты.
Происшествия
15 августа 2022 г. 18:36
К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты

К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что в ведомство поступила информация о пожаре в горной местности вблизи села Халфалар Шабранского района и сел Абрых, Тиканлы Габалинского района.

По вызову были немедленно задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Сложность рельефа и ветреная погода затрудняют тушение пожаров.

В целях ускорения работ по тушению пожаров и предотвращения распространения его на большую территорию в оба района направлены дополнительные силы МЧС, в том числе два вертолета авиаотряда. В тушении пожаров также принимают участие сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Şabrandakı yanğına görə bir neçə fərdi tikili zərər görüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Helicopters involved in extinguishing fires in Shabran and Gabala 

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