К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты

К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты.

К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что в ведомство поступила информация о пожаре в горной местности вблизи села Халфалар Шабранского района и сел Абрых, Тиканлы Габалинского района.

По вызову были немедленно задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Сложность рельефа и ветреная погода затрудняют тушение пожаров.

В целях ускорения работ по тушению пожаров и предотвращения распространения его на большую территорию в оба района направлены дополнительные силы МЧС, в том числе два вертолета авиаотряда. В тушении пожаров также принимают участие сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.