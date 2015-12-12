​К поискам пропавших без вести нефтяников приступили в туркменском секторе Каспия

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Поиски 23 лиц, пропавших без вести в результате происшествия 4 декабря на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и трех пропавших на "Нефтяных камнях" лиц начались в принадлежащей Туркменистану части Каспийского моря.

Об этом сообщили Report в оперативном штабе при Производственном объединении "Азнефть".

Отмечено, что для осуществления поисковых работ получено разрешение Государственной пограничной службы Туркменистана. Поиск ведет самолет министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Самолет способен приземляться на водную поверхность.

В азербайджанском секторе Каспия к поисково-спасательным работам привлечены 3 вертолета, 2 корабля МЧС, 2 вертолета, 5 кораблей Береговой охраны Государственной пограничной службы.

Кроме того, силы Государственной службы спасения на водах и Службы спасения особого риска МЧС ведут наблюдение вдоль прибрежной линии на территории Баилова.