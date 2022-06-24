К поискам пропавшего индийского туриста привлечены специально обученные собаки

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) привлекло к поискам пропавшего в Загатальском районе гражданина Индии Маниканта Кондавити 1993 года рождения специально обученных собак.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) привлекло к поискам пропавшего в Загатальском районе гражданина Индии Маниканта Кондавити 1993 года рождения специально обученных собак.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия по предполагаемому маршруту без вести пропавшего гражданина. Поиски осуществляются войсками гражданской обороны МЧС, аварийно-спасательной службы особого риска и Северо-Западного регионального центра, а также сотрудниками МВД, Министерства экологии и природных ресурсов и местного населения.