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К поискам пропавшего индийского туриста привлечены специально обученные собаки

К поискам пропавшего индийского туриста привлечены специально обученные собаки Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) привлекло к поискам пропавшего в Загатальском районе гражданина Индии Маниканта Кондавити 1993 года рождения специально обученных собак.
Происшествия
24 июня 2022 г. 17:09
К поискам пропавшего индийского туриста привлечены специально обученные собаки

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) привлекло к поискам пропавшего в Загатальском районе гражданина Индии Маниканта Кондавити 1993 года рождения специально обученных собак.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия по предполагаемому маршруту без вести пропавшего гражданина. Поиски осуществляются войсками гражданской обороны МЧС, аварийно-спасательной службы особого риска и Северо-Западного регионального центра, а также сотрудниками МВД, Министерства экологии и природных ресурсов и местного населения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHindistanlı turistin axtarışlarına təlim keçmiş itlər cəlb olunub

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