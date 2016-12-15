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    К поискам нефтяников привлечены 3 корабля и 1 вертолет МЧС

    Информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Начались незамедлительные поиски  нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения в море 15 декабря примерно в 05:00 эстакады, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

    Согласно информации, несмотря на трудные погодные условия, к поискам нефтяников привлечены корабли МЧС "Вихрь-5" и Вихрь-8", корабль "Светломор" аварийно-спасательной службы каспийского бассейна министерства и один вертолет авиационной группы МЧС. 

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