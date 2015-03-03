Jakarta Post: Индонезия свернула поиски тел жертв крушения самолета AirAsia

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии "Басарнас" официально объявило о прекращении поиска останков жертв катастрофы лайнера авиакомпании AirAsia, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

При этом отдельные работы будут продолжаться еще две недели. 3 марта руководитель агентства Бамбанг Соэлисти проведет встречу с родственниками пассажиров и членов экипажа

Лайнер Airbus A320-200 малайзийской авиакомпании Air Asia, выполнял рейс из Сурабаи в Сингапур и пропал с радаров 28 декабря. На борту лайнера находились 162 человека. Самолет упал в море близ острова Калимантан в Яванском море.