Известный врач, квартиру которого ограбили в Баку, дал показания

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу жителей Астаринского района Эльвина Алиева и его двоюродного брата Гюлали Алиева, обвиняемых в краже.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова показания дал потерпевший Казыми Мирджалал Мирказым оглу.

Он хотел уточнить, было ли данное ограбление совершено по заказу или нет: "Из моей квартиры украли деньги и драгоценности. Нанесенный мне ущерб не был возмещен. Мне интересно, этих людей ко мне послали по заказу?! Если обвиняемые скажут правду, я у них ничего не потребую. Украденные драгоценности моя жена увидела у другой женщины. Затем выяснилось, что воры продали эти драгоценности”.

Э.Алиев отметил, что они сами выбирают квартиру для ограбления: "Никто нас не посылал по заказу".

Г.Алиев же не признал себя виновным. Он потребовал справедливого расследования дела.