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    Известный врач, квартиру которого ограбили в Баку, дал показания

    Состоялся судебный процесс над обвиняемыми в краже из квартиры хирурга

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу жителей Астаринского района Эльвина Алиева и его двоюродного брата Гюлали Алиева, обвиняемых в краже.

    Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова показания дал потерпевший Казыми Мирджалал Мирказым оглу. 

    Он хотел уточнить, было ли данное ограбление совершено по заказу или нет: "Из моей квартиры украли деньги и драгоценности. Нанесенный мне ущерб не был возмещен. Мне интересно, этих людей ко мне послали по заказу?! Если обвиняемые скажут правду, я у них ничего не потребую. Украденные драгоценности моя жена увидела у другой женщины. Затем выяснилось, что воры продали эти драгоценности”.

    Э.Алиев отметил, что они сами выбирают квартиру для ограбления: "Никто нас не посылал по заказу". 

    Г.Алиев же не признал себя виновным. Он потребовал справедливого расследования дела. 

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