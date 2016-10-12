Известный предприниматель обратился в Верховный суд

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ ООО "Avesta Konserni" подало кассационную жалобу из судебного решения в отношении ОАО "Holcim" (Azərbaycan).

Как сообщает Report, предстоящее в Верховном суде заседание по кассационной жалобе передано на производство судьи Закира Гулиева.

Отметим, что в прошлом году ОАО "Holcim" (Azərbaycan) подало в суд на ООО "Avesta Konserni".

Обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, ОАО выдвинуло требование по поводу денег. Суд удовлетворил иск. Оставшись недовольным вынесенным решением, ООО подало апелляционную жалобу. На процессе, прошедшем в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Джахангира Юсифова, был объявлен приговор.

Напомним, что владельцем "Avesta Konserni" является хаджи Ибрагим Нехремли. 23 октября прошлого года в заявлении Report он сказал, что между "Holcim" (Azərbaycan) и возглавляемым им концерном возникли разногласия. Речь шла о 15 тыс. манатах.

Отметим, что группа компаний "Avesta Konserni" занимается строительством многоэтажных зданий и других объектов.

Что касается ОАО "Holcim" (Azərbaycan), компания является частью компании-поставщика цемента "Holcim Qrup" и ведущим в стране предприятием по производству клинкера и цемента.