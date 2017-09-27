Известный эксперт предупредил водителей в связи с дождем

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Известный эксперт Эршад Гусейнов предупредил водителей в связи с идущим в Баку дождем.

Как сообщает Report, он заявил, что несмотря на отсутствие сильного дождя ситуация на дорогах сейчас опасная: "Нет сильных осадков, в большинстве мест намокла только поверхность дороги. Эта ситуация представляет большую опасность. После долгой засухи такая изморось мочит пыль на асфальте и создает очень скользкий слой. Этот слой может быть порой скользким как снег. Пока этот слой не смыт сильными осадками, нужно быть осторожными, нельзя делать сложных маневров, стоит снизить скорость и увеличить дистанцию".

А.Гусейнов отметил, что сегодня на дорогах Баку в течение приблизительно одного часа стал свидетелем 4 ДТП: "Две аварии произошли на проспекте Зии Буньядова. К счастью, все аварии просто причинили финансовый ущерб. Во всех 4 ДТП едущее сзади транспортное средство столкнулось с передвигающимся впереди автомобилем".