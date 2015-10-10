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    Известный азербайджанский банк подал в суд на туристическую компанию

    Банк требует выплаты долга

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество NBC Bank (ОАО) подало в суд на общество с ограниченной ответственностью Gold Traver (ООО). 

    Как сообщает Report, банк требует выплаты долга. Сумма долга не разглашается. 

    Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде. 

    Отметим, что банк начал свою деятельность в 1992 году под названием АКБ Ruzu, в 2002 году был переименован в коммерческий банк NBC Bank. В 2005 году банк стал открытым акционерным обществом. Имеет несколько филиалов в городах и филиалах Азербайджана. Учредителем банка является ООО Nurgün Qrup.

    ООО Gold Traver является туристической компанией. 

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