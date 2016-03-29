Азербайджанский адвокат и боксер выиграли в суде дело у Turkish Airlines

Пассажиры, купившие билеты в Аргентину, попали в Бразилию

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Известный адвокат Камандар Насибов и член боксерского клуба Baku Fires Магомед Гурбанов подали в суд на азербайджанское представительство авиакомпании Turkish Airlines.

Как сообщает Report, они выдвинули иск о возмещении нанесенного ущерба.

Хатаинский районный суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, истцы и ответчик подали встречную апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Адвокат Камандар Насибов сообщил Report о причине подачи судебного иска в отношении компании: "В 2015 году в качестве юриста боксерского клуба Baku Fires, вместе с членом клуба Магомедом Гурбановым мы ехали на турнир в столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Мы летели рейсом Turkish Airlines по маршруту Баку-Стамбул-Буэнос-Айрес. Примерно после 10-часового полета пассажирам в самолете было объявлено о посадке в аэропорту Сан-Паулу (Бразилия). Нам объяснили, что через 40 минут мы продолжим полет, то есть отправимся в Буэнос-Айрес, как это было указано в билете, однако этого не случилось. Через 3 часа заявили о том, что рейс отложен. Часть пассажиров самолета ушла, а мы вместе с 15 пассажирами остались в аэропорту”.

По словам адвоката, представительство авиакомпании Turkish Airlines этих пассажиров ничем не обеспечило.

Адвокат отметил, что в связи с этим они обратились в азербайджанское представительство авиакомпании Turkish Airlines: "После обращения они начали тянуть время. Через несколько месяцев мы обратились в суд. Хатаинский районный суд частично удовлетворил иск. Суд вынес решение о выплате авиакомпанией 11 тыс. 677 манатов из нанесенного мне ущерба в размере 23 тыс. 621 маната и 11 тыс. 647 манатов из нанесенного Магомеду Гурбанову ущерба в сумме 21 тыс. 689 манатов. Однако обе стороны остались недовольны решением и подали апелляционные жалобы. Дело в настоящее время рассматривается в Бакинском апелляционном суде".

К.Насибов подчеркнул, что фактически у пассажиров снижается доверие к авиакомпании Turkish Airlines.