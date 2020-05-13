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Известный футболист возобновляет карьеру

Известный футболист возобновляет карьеру

Бывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе решил возобновить карьеру. 

Как сообщает Report, об этом ветеран футбола заявил изданию "La Provence".

По словам 38-летнего экс-форварда, он желает преодолеть отметку в 100 забитых мячей в чемпионате Франции.

Джибриль Сиссе сказал, что ведет переговоры с клубом "Ним", воспитанником которого является.  

Отметим, что за свою карьеру Сиссе выступал в "Ливерпуле" (Англия), "Марселе" (Франция), клубах "Сандерленд" (Англия), "Панатинаикос"  (Греция). 

В сезоне 2004/2005 в составе мерсисайдского клуба он становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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