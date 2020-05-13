Известный футболист возобновляет карьеру

Бывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе решил возобновить карьеру.

Как сообщает Report, об этом ветеран футбола заявил изданию "La Provence".

По словам 38-летнего экс-форварда, он желает преодолеть отметку в 100 забитых мячей в чемпионате Франции.

Джибриль Сиссе сказал, что ведет переговоры с клубом "Ним", воспитанником которого является.

Отметим, что за свою карьеру Сиссе выступал в "Ливерпуле" (Англия), "Марселе" (Франция), клубах "Сандерленд" (Англия), "Панатинаикос" (Греция).

В сезоне 2004/2005 в составе мерсисайдского клуба он становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.