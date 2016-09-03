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    Известная компания подала в суд на банк

    Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Holcim (Азербайджан) подало в суд на коммерческий банк Bank Standard.

    Как сообщает Report, ОАО выдвинуло иск об удержании процентов реальных убытков и представительских расходов. 

    1-й Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, банк подал апелляционную жалобу. Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.

    Напомним, что ОАО Holcim (Азербайджан) является частью ведущего мирового поставщика цемента Holcim Qrup, и считается одним из передовых предприятий по производству клинкера и цемента в стране. 

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