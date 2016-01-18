Известная компания оштрафована на 35 тыс. манатов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) оштрафовала Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Lider Monolit.

Как сообщает Report, согласно принятому ГМС решению, ООО оштрафовано на 35 тыс. манатов.

Компания не согласилась с этим решением. Обратившись в Бакинский апелляционный суд, ООО Lider Monolit требует снижение суммы штрафа до 30 тыс. манатов.

Дело в настоящее время рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО Lider Monolit было учреждено в 2005 году. Компания выполняет работы по строительству, капитальному ремонту и благоустройству в Баку и регионах.