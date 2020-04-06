​Израиль вводит полный карантин во время празднования Песаха

Полный карантин будет введен на время первых дней празднования длящегося неделю еврейского праздника Песах в Израиле.

Он будет действовать с 17:00 (бакинское время) 7 апреля по 08:00 (бакинское время) 10 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в ходе специального телеобращения израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Мы не допустим повторения случившегося во время празднования Пурима месяц назад, когда была вспышка заражения коронавирусом", - сказал Нетаньяху.