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Выявлены должностные лица, выдавшие поддельные паспорта COVID-19

Выявлены должностные лица, выдавшие поддельные паспорта COVID-19 12:27
Происшествия
17 августа 2021 г. 13:17
Выявлены должностные лица, выдавшие поддельные паспорта COVID-19

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело расследование по материалам дела о незаконной выдаче паспортов COVID-19 в городской поликлинике № 11 Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в выдаче сотрудниками указанной поликлиники поддельного паспорта COVID-19. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 313 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступных действий.

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Версия на азербайджанском языке Saxta COVID-19 pasportu verən vəzifəli şəxslər ifşa olunub

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