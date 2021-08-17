Выявлены должностные лица, выдавшие поддельные паспорта COVID-19

12:27

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело расследование по материалам дела о незаконной выдаче паспортов COVID-19 в городской поликлинике № 11 Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в выдаче сотрудниками указанной поликлиники поддельного паспорта COVID-19. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 313 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступных действий.