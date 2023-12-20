Изменено направление движения автомобилей на пересечении улиц Тебриз и Ахмеда Раджабли

С целью предотвращения заторов на пересечении улиц Тебриз и Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку на указанном участке изменено направление движения.

С целью предотвращения заторов на пересечении улиц Тебриз и Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку на указанном участке изменено направление движения.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.

Так, отныне автомобили, движущиеся по улице Ахмеда Раджабли, не смогут повернуть назад напрямую, так как на дороге будет установлен знак 3.19 (Поворот назад запрещен). Они смогут двигаться в направлении улицы Тебриз и воспользоваться альтернативным поворотом перед парком Наримана Нариманова.

Кроме того, на светофоре установлена дополнительная секция правого поворота, чтобы предотвратить заторы при движении с улицы Тебриз в сторону улицы Ахмеда Раджабли.