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Изменены правила выбора номинантов на "Оскар"

​Изменены правила выбора номинантов на "Оскар"

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии "Оскар" (2021), правила выбора номинантов в категории "Лучший фильм" будут изменены.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять. До внесенных изменений количество фильмов могло быть значительно меньше.

Основной целью данного решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники Киноакадемии США будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.

Ранее Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии вручения премии "Оскар" из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент вручение "Оскаров" запланировано на 28 февраля 2021 года.

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