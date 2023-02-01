Изменен приговор в отношении экс-генерала МНБ

Изменен приговор, вынесенный бывшему начальнику Главного управления военной контрразведки упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майору Низами Ширинову и лицам, обвиняемым вместе с ним.

Изменен приговор, вынесенный бывшему начальнику Главного управления военной контрразведки упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майору Низами Ширинову и лицам, обвиняемым вместе с ним.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Ибрагима Ибрагимли срок наказания Низами Ширинова был сокращен до 6 лет, Эльджана Абдуллаева - до 5 лет.

Отметим, что приговором Бакинского военного суда Низами Ширинов был приговорен к 8 годам лишения свободы, Эльджан Абдуллаев - к 6, Надир Назиров - к 4. В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности в отношении Эльмана Назирова уголовное дело в отношении него прекращено. Также было принято решение об отзыве звания генерала Низами Ширинова.

Низами Ширинов обвинялся по статьям 182.3.2 (вымогательство путем угрозы при отягчающих обстоятельствах), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем), 311.3.4 (получение взятки при отягчающих обстоятельствах) и другим статьям Уголовного кодекса, Эльджану Абдуллаеву, Эльману Таирову и Надиру Назирову были предъявлены обвинения по статьям 341.2.1, 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий).