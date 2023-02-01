О нас

Изменен приговор в отношении экс-генерала МНБ 

Изменен приговор в отношении экс-генерала МНБ  Изменен приговор, вынесенный бывшему начальнику Главного управления военной контрразведки упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майору Низами Ширинову и лицам, обвиняемым вместе с ним.
Происшествия
1 февраля 2023 г. 19:00
Изменен приговор в отношении экс-генерала МНБ 

Изменен приговор, вынесенный бывшему начальнику Главного управления военной контрразведки упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майору Низами Ширинову и лицам, обвиняемым вместе с ним.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Ибрагима Ибрагимли срок наказания Низами Ширинова был сокращен до 6 лет, Эльджана Абдуллаева - до 5 лет.

Отметим, что приговором Бакинского военного суда Низами Ширинов был приговорен к 8 годам лишения свободы, Эльджан Абдуллаев - к 6, Надир Назиров - к 4. В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности в отношении Эльмана Назирова уголовное дело в отношении него прекращено. Также было принято решение об отзыве звания генерала Низами Ширинова.

Низами Ширинов обвинялся по статьям 182.3.2 (вымогательство путем угрозы при отягчающих обстоятельствах), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем), 311.3.4 (получение взятки при отягчающих обстоятельствах) и другим статьям Уголовного кодекса, Эльджану Абдуллаеву, Эльману Таирову и Надиру Назирову были предъявлены обвинения по статьям 341.2.1, 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MTN generalı və onunla birlikdə ittiham olunan şəxslər barəsində olan hökm dəyişdirilib

Экслюзивные новости

Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
1 февраля 2023 г. 15:29
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
1 февраля 2023 г. 13:45
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
1 февраля 2023 г. 12:46
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
1 февраля 2023 г. 11:58
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi