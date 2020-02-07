"Изгнатели бесов" из Шабрани приговорены к 57 годам тюрьмы - ВИДЕО

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в убийстве в Шабране 25-летнего Мурада Солтанова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Али Мамедова был зачитан приговор.

По решению суда в общей сложности подсудимые были приговорены к 57 годам и 6 месяцам лишения свободы: Афган Танрывердиев, Сахиб Халилов, Вюсал Ибрагимов, Джамиль Гаибов и Апрель Халилов приговорены к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый, Физули Гарибов приговорен к 10 годам тюрьмы.

Напомним, что 10 ноября 2018 года в съемной квартире в Шабранском районе было обнаружено тело 25-летнего жителя Баку Мурада Солтанова.

В результате проведенных органами полиции и прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление совершено 6 лицами.

Расследование установило, что ими являются жители города Шабран Вюсал Ибрагимов, Афган Танрывердиев, Джамиль Гаибов, Сахиб Халилов, Апрель Халилов и Физули Гарибов, они были доставлены в Шабранское районное отделение полиции в качестве подозреваемых.

Во время предварительного следствия задержанные признали свои преступные деяния. Стало известно, что эти лица якобы лечили М.Солтанова на дому различными способами народной медицины, нанесли ему тяжкие телесные повреждения, избивая гранатовыми прутьями под видом изгнания злых сил, после чего он скончался на съемной квартире. Было установлено, что М.Солтанов ранее в Баку также получал "лечение" аналогичным способом, однако после последнего подобного "сеанса" состояние его здоровья резко ухудшилось. В своих показаниях полиции задержанные сообщили, что провели над М.Солтановым два сеанса "лечения", второй сеанс продлился 40 минут. По их словам, М.Солтанов умер от повреждений после 40-минутного избиения гранатовыми прутьями.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий в доме Вюсала Ибрагимова при обыске было обнаружено и изъято одно незаконно хранимое ружье марки "Тоз-8".

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 126.3 и 138.2-1 УК.