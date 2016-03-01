В отношении поэта Махира Мехди избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Евлахском районном суде избрана мера пресечения в виде ареста в отношении поэта Махира Мехди.

Об этом Report сообщили из данного суда.

Он обвиняется по ст.ст. 221.1-ci (Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) и 315.1 (Применение насилия, сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) УК. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Отметим, что М.Мехди был задержан 24 февраля на Евлахской железнодорожной станции. Согласно обвинительному акту, он, будучи в нетрезвом состоянии, оказал сопротивление полиции.