"Избившая" в Сумгайыте мужа женщина: Он весит 120, а я 67 кг - ФОТО

Сумгайыт. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Он весит 120 кг, я – 67 кг. Как я могу его избить?".

Об этом Report заявила бывшая супруга полицейского-пенсионера Насиба Абышова Натаван Абышова, обвиненная в избиении мужа.

По ее словам, 5 февраля этого года она официально развелась с Н.Абышовым, который в настоящее время работает главным инспектором министерства труда и социальной защиты населения.

Н.Абышова сказала, что в августе-сентябре прошлого года муж регулярно избивал ее, из-за чего она 5 месяцев жила у матери:

"Я тогда обратилась в суд и официально развелась. По решению суда наш дом был поделен на две части. Он пользовался всеми комнатами и предметами в доме, а я с детьми - только одной комнатой ".

По словам Н.Абышовой, в день инцидента она вернулась в комнату, где жила до развода, чтобы забрать одежду и личные вещи. В это время между ней и Насибом Абышовым ними возник конфликт:

"Послышался крик моей дочери. Быстро побежала в комнату и увидела, что он пытается задушить мою дочь. Я его толкнула, схватила дочку за руку и побежала в 4-е отделение полиции Сумгайытского городского управления полиции. В отделение полиции вызвали врачей скорой помощи, мне и дочери оказали медпомощь.

Я заявила, что все события происходили на глазах у соседей и они могут подтвердить это".