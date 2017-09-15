Избитый житель Шамкира получил ножевые ранения

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Избитый житель Шамкира ножевые ранения.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Далляр Джаир.

По неизвестным причинам между двумя знакомыми завязалась драка. Один из участников драки, Али Рафик оглу Рагимов 1980 года рождения, сначала был избит, а потом получил ножевые ранения. Получив тяжелые ранения, он был госпитализирован. После того, как его прооперировали, он был помещен в отделение травмотологии. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование.