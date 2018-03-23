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    Избитый в Украине армянами азербайджанский предприниматель получил тяжелые травмы

    Киев. 23 марта. REPORT.AZ/ В Артемовском районе Луганской области Украины армяне напали на азербайджанского бизнесмена и сильно избили мужчину.

    Как сообщает Report, 20 марта на находившегося в своем автомобиле уроженца Агдамского района Саламова Мурвета Гулу оглу 1975 г.р. напали армяне.

    Граждане Украины Карен и Григор сначала искорежили автомобиль азербайджанского бизнесмена, а затем сильно избили его самого.

    Армяне сбежали с места происшествия. Отмечается, что члены местной мафии - Карен и Григор до этого неоднократно угрожали М.Саламову.

    Получивший тяжелые травмы предприниматель помещен в одну из районных больниц, его состояние тяжелое. 

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