Избитый сыном житель Гедабека скончался в больнице

Гедабек. 7 августа. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе избитый собственным сыном мужчина скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, некоторое время назад житель села Топлар Айдын Шых оглу Мамедгасанов 1944 г.р., избитый сыном, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, был в тяжелом состоянии помещен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины не удалось.

По подозрению в убийстве А.Мамедгасанова был задержан его сын Яшар Мамедгасанов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.