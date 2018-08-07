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    Избитый сыном житель Гедабека скончался в больнице

    Гедабек. 7 августа. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе избитый собственным сыном мужчина скончался в больнице.

    Как сообщает западное бюро Report, некоторое время назад житель села Топлар Айдын Шых оглу Мамедгасанов 1944 г.р., избитый сыном, находящимся в состоянии алкогольного опьянения,  был в тяжелом состоянии помещен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины не удалось.

    По подозрению в убийстве А.Мамедгасанова был задержан его сын Яшар Мамедгасанов. 

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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