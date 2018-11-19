Избит сотрудник кредитного отдела сети магазинов Soliton

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Сумгайыт. 19 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудник кредитного отдела сети магазинов Soliton подвергся нападению и избиению.
Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, инцидент произошел на дороге Баку-Сумгайыт.
На жителя города Сумгайыт Эльвина Эльчин оглу Гараева 1994 г.р. неожиданно напали 5 человек и избили его. Получивший телесные травмы различной степени тяжести Э.Гараева доставили в больницу находившиеся поблизости люди.
Причины инцидента пока не известны.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости