Избит сотрудник кредитного отдела сети магазинов Soliton

19 ноября, 2018 11:46

https://report.az/storage/news/d7904ec2eca26890f37275b40843c0ca/35036ebd-a5b5-4261-b19e-8bd468f14593_292.jpg Сумгайыт. 19 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудник кредитного отдела сети магазинов Soliton подвергся нападению и избиению. Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, инцидент произошел на дороге Баку-Сумгайыт. На жителя города Сумгайыт Эльвина Эльчин оглу Гараева 1994 г.р. неожиданно напали 5 человек и избили его. Получивший телесные травмы различной степени тяжести Э.Гараева доставили в больницу находившиеся поблизости люди. Причины инцидента пока не известны. По факту ведется расследование.

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