О нас

Из-за землетрясения скорость пассажирского поезда Агстафа-Баку снижена

Из-за землетрясения скорость пассажирского поезда Агстафа-Баку снижена Сразу после землетрясения, произошедшего 3 сентября в 20:35 в Кюрдамирском районе, в 14 км южнее станции Кюрдамир, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к проведению технических обследований объектов инфраструктуры в соответствующих зонах обслу
Происшествия
3 сентября 2023 г. 22:44
Из-за землетрясения скорость пассажирского поезда Агстафа-Баку снижена

Сразу после землетрясения, произошедшего 3 сентября в 20:35 в Кюрдамирском районе, в 14 км южнее станции Кюрдамир, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к проведению технических обследований объектов инфраструктуры в соответствующих зонах обслуживания, проверке состояния инженерных сооружений (мосты, туннели и др.).

Как передает Report, информацию об этом опубликовало ЗАО на своей странице в Facebook.

"В связи с проведением оперативно-технического обследования инфраструктуры, скоростной режим пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Агстафа-Баку, снижен до 50 км/ч, а движение грузовых поездов временно остановлено", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zəlzələ ilə əlaqədar Ağstafa-Bakı sərnişin qatarının sürət həddi 50 km/saata endirilib 

Самое важное

Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
2 сентября 2023 г. 14:06
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
2 сентября 2023 г. 13:04
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
2 сентября 2023 г. 11:43
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
2 сентября 2023 г. 10:02
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
1 сентября 2023 г. 19:30
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
1 сентября 2023 г. 18:25
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
1 сентября 2023 г. 15:15
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
1 сентября 2023 г. 12:43
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
1 сентября 2023 г. 12:39
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
1 сентября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi