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Из-за вспышки экстремальной интенсивности на Солнце возникли сбои радиосвязи

Из-за вспышки экстремальной интенсивности на Солнце возникли сбои радиосвязи Вспышка экстремальной интенсивности произошла на Солнце 2 июля 2023 года в 19:14 по восточному стандартному времени США, в результате чего в стране возникли радиочастотные сбои.
Происшествия
4 июля 2023 г. 18:43
Из-за вспышки экстремальной интенсивности на Солнце возникли сбои радиосвязи

Вспышка экстремальной интенсивности произошла на Солнце 2 июля 2023 года в 19:14 по восточному стандартному времени США, в результате чего в стране возникли радиочастотные сбои.

Как передает Report, об этом сообщает портал ScienceAlert.

Отключение радиосвязи было коротким, но интенсивным. Достигнув максимального балла Х1.0, вспышка ионизировала верхние слои атмосферы Земли, создав помехи высокочастотным радиосигналам на той стороне планеты, обращенной в тот момент к Солнцу.

Воздействие на Землю было более мягким, чем могло бы быть, поскольку вспышка погасла без дальнейших инцидентов. Астрономы не заметили признаков выброса корональной массы, который обычно сопровождает подобные события.

Извержение соответствовало восходящей траектории текущего солнечного цикла. Впереди прогнозируются несколько бурных месяцев, так как впереди ожидается 11-летний пик солнечной активности. По данным Королевской обсерватории Бельгии, количество солнечных пятен достигло 21-летнего максимума, при этом среднее значение за июнь составило 163 солнечных пятна в день. В настоящий момент Солнце проходит восходящий период на траектории своего 11-летнего цикла активности. Следующий пик интенсивности на Солнце ожидается в июле 2025 года.

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