​Из-за снегопада в Гахе приостановлено движение поезда Баку-Балакяны, пассажиров пересадили на автобусы

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В связи с наблюдаемым в Баку и в районах Азербайджана снегопадом на территории Гахского района было приостановлено движение поезда Баку-Балакяны.

В заявлении Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов сказал, что на данной территории задействована спецтехника для расчистки железнодорожных путей от снега.

Он отметил о доставке к месту снегоуборочных машин и дополнительной техники: "Мы приостановили движение поездов, чтобы избежать возможных неприятных инцидентов. На данную территорию отправлена техника. В настоящее время рельсы расчищаются от снега, чтобы поезд смог выехать на главный путь. Время восстановления движения поездка зависит от того, когда завершат очистку рельсов. Сказать точное время пока невозможно. Скорее всего, движение поездов восстановят в течение дня".

Н.Азмамедов заявил, что находящихся в поезде пассажиров отправили на место назначения на автобусах: "Мы обратились в Исполнительную власть Гаха с просьбой выделить автобусы. Пассажиры поезда пересели в автобусы и продолжили путь".

Пресс-секретарь ЗАО добавил, что пока каких-либо проблем на других направлениях не наблюдается.