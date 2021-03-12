Из-за снегопада перекрыто движение на трассе Баку-Шамахы-Евлах

В настоящее время на этих территориях наблюдается сильный снег, сопровождаемый метелью, дороги покрыты льдом

В связи с неблагоприятными погодными условиями движение на 70-м км автодороги Баку-Шамахы-Евлах перекрыто.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественными организациями Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

Он отметил, что в настоящее время на этих территориях наблюдается сильный снег, сопровождаемый метелью, дороги покрыты льдом:

"Движение транспортных средств затруднено. Поэтому мы просим тех, кто собирался отправиться в указанном направлении, не выезжать".