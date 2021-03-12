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Из-за снегопада перекрыто движение на трассе Баку-Шамахы-Евлах

Из-за снегопада перекрыто движение на трассе Баку-Шамахы-Евлах В настоящее время на этих территориях наблюдается сильный снег, сопровождаемый метелью, дороги покрыты льдом
Происшествия
12 марта 2021 г. 15:23
Из-за снегопада перекрыто движение на трассе Баку-Шамахы-Евлах
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В связи с неблагоприятными погодными условиями движение на 70-м км автодороги Баку-Шамахы-Евлах перекрыто.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественными организациями Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

Он отметил, что в настоящее время на этих территориях наблюдается сильный снег, сопровождаемый метелью, дороги покрыты льдом:

"Движение транспортных средств затруднено. Поэтому мы просим тех, кто собирался отправиться в указанном направлении, не выезжать".

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Версия на азербайджанском языке Yağan qar Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun bağlanmasına səbəb oldu

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