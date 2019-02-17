Из-за снега и тумана на трассе Баку-Евлах произошла цепная авария - ФОТО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Шамахы-Евлах произошла авария.

Как сообщает ширванское бюро Report, цепная авария произошла на части автотрассы, пролегающей через территорию Гобустанского района.

Из-за снежной и туманной погоды автомобиль марки "Ford" врезался в бетонное ограждение. Впоследствии, автомобили марок "Opel" и "Lada" врезались в прибывший на место происшествия эвакуатор. В результате, четыре машины были деформированы.

Во время аварии пострадал Миргамидов Ровшан Гаджи оглы (1991).

По факту ведется расследование.