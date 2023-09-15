Из-за сильных дождей в Астаринском районе обрушился мост

Сильные дожди в Астаринском районе вызвали обрушение моста и повреждение дома.

Из-за сильных дождей в Астаринском районе обрушился мост и был поврежден дом.

Как передает южное бюро Report, проливные дожди активизировали оползневые зоны в районе.

В результате обвала большого слоя грунта, сошедшего с горного хребта, жилой дом в селе Ломин, входящий в административный округ Пеликеш, оказался в аварийном состоянии. Внутренний фасад дома, принадлежащего жительнице села Айнагуль Балоглан гызы Набатовой, и часть двора засыпало слоем земли.

Кроме того, из-за непрекращающихся дождей обрушился пешеходный мост через реку.

В исполнительной власти Астаринского района сообщили, что сразу после происшествия семью А.Набатовой перевезли в дом родственника: "Как только уровень воды в реке упадет, будут проведены работы по восстановлению моста, а также очистки территории дома от земли".