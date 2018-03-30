Из-за сильного ветра на основных проспектах Баку снижена максимальная скорость движения

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В связи с установившейся погодой, максимальная скорость движения на дорогах проспекта Гейдар Алиев – Аэропорт – Бузовна и на автомагистрали Зыхское шоссе – Аэропорт снижена на 20 км в час.

Как передает Report, об этом сообщает Бакинское Транспортное Агенство ( БТА).

Целью снижения скорости стало обеспечение безопасного движения на этих дорогах.

БТА еще раз обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим при установившихся погодных условиях.