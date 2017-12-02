Из-за сильного тумана задерживается авиарейс в Гянджу

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Рейс Стамбул-Гянджа задержался из-за сильного тумана.

Как сообщает Report, полет в Гянджу приземлившегося в аэропорту Нахчывана самолета задержался на несколько часов.

Отметим, что самолет Турецких авиалиний рейса Стамбул-Гянджа должен был приземлиться в Гяндже в 08:30 по местному времени. Этот рейс осуществляется по субботам и воскресеньям.

Как сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Касамански, полеты AZAL осуществляются в соответствии с графиком: "Сегодня по графику у AZAL нет полетов в Гянджу".

Коснувшись вопроса задержки самолетов из-за снегопада в России, П.Касамански сказал, что саммолет уже вылетел из аэропорта "Внуково", а из аэропорта "Домодедово" вылетит немного позже: "У нас все идет в соответствии с графиком. Нет никаких проблем".

Как заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, сегодня ночью и утром в Гянджа-Газахском регионе наблюдался туман: "В Гяндже туман наблюдается и в настоящее время".

Директор бюро отметила, что 2-3 декабря на территории страны ожидается без осадков: "Однако в некоторых восточных и южных районах в частности, в Лянкяранском и Астаринском будут дожди".