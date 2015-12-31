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    Из-за сильного снегопада дорога Губа-Хыналыг закрылась

    Прервалась связь с селами Бостанкеш, Галахудат и Хыналыг Губинского района

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Из-за сильного снегопада в ночь с 30 на 31 декабря закрылась автомобильная дорога Губа-Хыналыг.

    Как сообщает Report, прервалась связь с селами Бостанкеш, Галахудат и Хыналыг Губинского района.

    На место привлечена техника дорожно-эксплуатационного управления №6 Губинского района. В настоящее время участок дороги (с 53 по 57 км) Губа-Хыналыг закрыт.

    Как сообщили Report в дорожно-эксплуатационном управлении, в настоящее время работы продолжаются, сделано предупреждение водителям, направляющимся в Хыналыг. 

    Напомним, что это 4-й аналогичный случай, произошедшей на дороге Губа-Хыналыг в этом году. 

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