Из-за пожара в жилом доме Баку эвакуированы 22 человека

16:50

В жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку произошел пожар.

Как сообщили Report в МЧС, возгорание произошло в квартире на втором этаже девятиэтажного здания. Пожар удалось оперативно потушить, не допустив его распространения на другие помещения.

В результате пожара на территории площадью 10 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода в одной из комнат двухкомнатной квартиры общей площадью 46 кв.м.

В рамках мер безопасности эвакуированы 22 жителя здания, в том числе 4 ребенка.