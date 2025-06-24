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Из-за пожара в жилом доме Баку эвакуированы 22 человека

Из-за пожара в жилом доме Баку эвакуированы 22 человека 16:50
Происшествия
24 июня 2025 г. 17:09
Из-за пожара в жилом доме Баку эвакуированы 22 человека

В жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку произошел пожар.

Как сообщили Report в МЧС, возгорание произошло в квартире на втором этаже девятиэтажного здания. Пожар удалось оперативно потушить, не допустив его распространения на другие помещения.

В результате пожара на территории площадью 10 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода в одной из комнат двухкомнатной квартиры общей площадью 46 кв.м.

В рамках мер безопасности эвакуированы 22 жителя здания, в том числе 4 ребенка.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yanğın olub, 22 nəfər təxliyə edilib

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