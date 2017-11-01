Из-за побега заключенных 21 сотрудник пенитенциарной службы привлечен к дисциплинарной ответственности

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось расширенное заседание коллегии министерства юстиции.

Как сообщили Report в министерстве, выступивший на заседании министр Фикрет Мамедов выделил, что президент Ильхам Алиев успешно развивает политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, страна всесторонне прогрессирует и по экономической конкурентоспособности занимает место среди ведущих государств.

На коллегии была заслушана информация о побеге 23 октября из вагона во время транспортировки двух обвиняемых, обсуждены первоначальные результаты проведенной в связи с чрезвычайной ситуацией служебной проверки. Было отмечено, что 21 руководящий и ответственный сотрудник пенитенциарной службы были привлечены к серьезной дисциплинарной ответственности, в том числе 15 человек отстранены из органов юстиции или освобождены от занимаемой должности, 4 человека, в том числе бывший командир конвойного батальона Б.Абдуллаев из-за злоупотребления должностными полномочиями был привлечен к уголовной ответственности и арестован. Кроме того, в результате неотложных оперативных мероприятий по устранению последствий инцидента один из заключенных был задержан и возвращен в следственный изолятор, предпринимаются необходимые меры для поимки второго.

В то же время были даны конкретные поручения для укрепления дисциплины в пенитенциарной службе, серьезного следования требованиям законодательства, усиления оперативно-режимных и охранных мер, обеспечения действенного надзора за деятельностью находящихся в подчинении структур, усиления чувства ответственности у сотрудников.

На коллегии также обсудили обязанности, вытекающие из "Правил аттестации работников органов юстиции", утвержденных решением Кабмина от 17 октября 2017 года с целью более рационального построения работы с кадрами.

На коллегии обсудили выполнение вопросов, вытекающих из названных международных документов, поручено принять необходимые меры.

В завершение были обсуждены некоторые нормативно-правовые акты по регулированию юстиционной деятельности, осуществлена государственная регистрация ряда некоммерческих юридических лиц.