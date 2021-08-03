Из-за нарушения правил проведения свадебных церемоний отшрафованы 89 человек

2 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 288 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

2 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 288 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 226 домах торжеств и 62 частных дворах.

По итогам мониторинга 89 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств.

В отношении одного человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса АР.

Кроме того, 2 736 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспорта COVID-19.